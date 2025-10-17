Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Home Depot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 329,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:34 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 329,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 328,20 EUR. Bei 328,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 67 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 25,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,10 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 16,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

