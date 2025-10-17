Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,9 Prozent auf 327,75 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 327,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 327,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 327,75 EUR.

Am 02.12.2024 markierte das Papier bei 411,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,52 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 295,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 11,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,27 USD je Home Depot-Aktie.

