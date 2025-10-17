DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,33 +0,5%Gold4.223 -2,4%
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Abend fester

17.10.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot präsentiert sich am Abend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 336,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
333,30 EUR 2,60 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Home Depot legte um 20:11 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 1,3 Prozent auf 336,55 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 336,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 329,65 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 138 Stück gehandelt.

Bei 412,60 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,60 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 293,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,27 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

