Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 333,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 15:43 Uhr 1,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 333,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 328,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 110 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 23,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 12,14 Prozent sinken.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,27 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

