Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Home Depot am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 329,20 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 1,3 Prozent auf 329,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 329,15 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 333,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.031 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 25,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 17,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,12 USD aus.
Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 16,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
