Blick auf Aktienkurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Montagabend ein

27.10.25 20:23 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot büßt am Montagabend ein

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 331,05 EUR.

Das Papier von Home Depot befand sich um 20:14 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,3 Prozent auf 331,05 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 329,45 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 333,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 101 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 19,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 11,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 19.08.2025. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 45,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umsetzen können.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 16,26 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

