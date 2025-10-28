Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Home Depot befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 330,20 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 330,20 EUR ab.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 24,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 293,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Home Depot.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 16,26 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

