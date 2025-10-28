Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 328,90 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 328,90 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 328,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 329,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 739 Stück.
Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 25,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,18 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,28 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 16,26 USD je Home Depot-Aktie.
Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
