Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Vormittag seitwärts

Die Aktie von Home Depot hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Home Depot-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 349,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie um 09:13 Uhr im BMN-Handel bei 349,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 349,70 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 348,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 348,10 EUR. Zuletzt wurden via BMN 1 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 17,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 293,85 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,97 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,99 USD je Aktie belaufen.

