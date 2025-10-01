Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Honeywell zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Honeywell-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 210,39 USD.

Mit einem Kurs von 210,39 USD zeigte sich die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Honeywell-Aktie bei 211,92 USD. Der Kurs der Honeywell-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,29 USD nach. Bei 210,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Honeywell-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.590 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Mit einem Zuwachs von 15,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 179,47 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 17,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 24.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Honeywell mit einem Umsatz von insgesamt 10,35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,13 Prozent gesteigert.

Honeywell wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Honeywell-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

