Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell fällt am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 209,81 USD abwärts.
Die Honeywell-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 209,81 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 209,69 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,98 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 354.519 Honeywell-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 15,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,50 USD, nach 4,37 USD im Jahr 2024.
Am 24.07.2025 hat Honeywell die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Honeywell 10,35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Honeywell möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 12,31 USD je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Honeywell
