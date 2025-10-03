Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verzeichnet am Freitagnachmittag kaum Ausschläge

Aktienentwicklung

Die Aktie von Honeywell hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 210,99 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 210,99 USD. Der Kurs der Honeywell-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 211,29 USD zu. Der Kurs der Honeywell-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,31 USD nach. Bei 210,98 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 37.165 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,93 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,58 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 12,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Aktien von IonQ, Rigetti & D-Wave im Fokus: NVIDIA beteiligt sich an Kapitalerhöhung für Quantinuum

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor