DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen schließen fester -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend höher

02.10.25 20:24 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Donnerstagabend höher

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Zuletzt ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 211,42 USD.

Honeywell
178,32 EUR -1,28 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 211,42 USD zu. Bei 213,00 USD markierte die Honeywell-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 352.693 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,70 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 17,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 USD belaufen.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent auf 10,35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 22.10.2026 wird Honeywell schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 12,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

