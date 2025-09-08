Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Honeywell

Blick auf Honeywell-Kurs

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 212,73 USD.

Die Honeywell-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 212,73 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Honeywell-Aktie bis auf 211,96 USD. Bei 214,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 284.494 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Honeywell-Aktie mit einem Verlust von 15,63 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 USD. Im Vorjahr hatte Honeywell 4,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 24.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,35 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Aktie aus.

