Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von Honeywell gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 204,32 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 204,32 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Honeywell-Aktie bisher bei 204,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 209,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 374.498 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 13,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 USD belaufen.

Am 24.07.2025 lud Honeywell zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,36 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10,35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Honeywell dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

