Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochnachmittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Honeywell. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Honeywell-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 214,00 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 214,00 USD. Bei 214,14 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Honeywell-Aktie bis auf 213,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,05 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.374 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,32 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (179,47 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Honeywell-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Honeywell am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Honeywell Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,56 USD fest.

