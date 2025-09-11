Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell tendiert am Abend schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 212,01 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 212,01 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Honeywell-Aktie ging bis auf 211,75 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 214,05 USD. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 373.314 Aktien.

Am 13.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 242,50 USD an. Gewinne von 14,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 179,47 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 18,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 USD.

Honeywell ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 2,36 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

