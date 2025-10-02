DAX24.295 +0,8%Est505.637 +1,0%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.862 -0,1%Euro1,1742 +0,1%Öl65,45 +0,1%Gold3.869 +0,1%
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Nordex, BVB im Fokus
Top News
Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke Geschätztes Vermögen von Chef der Tesla-Aktie Elon Musk erreicht wichtige Milliarden-Dollar-Marke
EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht EURO STOXX 50-Papier Inditex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Inditex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
MÄRKTE EUROPA/Fester - Börsen laufen weiter

02.10.25 09:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
43,64 EUR 0,71 EUR 1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
57,84 EUR 0,06 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
238,00 EUR 4,10 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
46,32 EUR 0,18 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Europas Börsen sind am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Damit wirkt das positive Sentiment vom Vortag nach. Haupttreiber war ein sehr schwacher ADP-Arbeitsmarktbericht. Damit erhielten die Zinssenkungsspekulationen nochmals Rückenwind, nachdem die US-Notenbank die jüngste Zinssenkung vor allem mit der Schwäche am Arbeitsmarkt begründet hatte. Der eigentlich am Freitag anstehende offizielle Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des Shutdowns nicht veröffentlicht werden.

Wer­bung

Der Shutdown selbst spielt derweil weiterhin keine Rolle an den Märkten. "Aktuell überwiegt die Erwartung, dass der Shutdown nicht lange Bestand haben wird. Der Glaube an eine schnelle Einigung ist da", so QC Partners.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 24.282 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,9 Prozent nach oben. Der Euro zieht leicht an auf 1,1750, am Anleihemarkt tut sich wenig. Der Goldpreis notiert mit 3.870 Dollar je Feinunze in der Nähe der jüngsten Rekordhochs.

Ein positives Signal kommt derweil vom Obersten Gerichtshof der USA. Dieser hat der Gouverneurin der US-Notenbank, Lisa Cook, erlaubt, vorerst im Amt zu bleiben, und für Januar eine Anhörung anberaumt, um den Antrag von US-Präsident Donald Trump auf ihre Entlassung zu prüfen. Die Entscheidung der Richter stärkt die Unabhängigkeit der US-Notenbank, die auch für die Finanzmärkte von großer Bedeutung ist, ist doch die Fed der ultimative Stabilitätsanker an den Börsen.

Wer­bung

Siemens prüft angeblich Spinoff von Siemens Healthineers

Siemens starten mit Aufschlägen von 1,9 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bloomberg-Artikel, laut dem Siemens einen Spinoff von Siemens Healthineers (+0,4%) prüfen soll. Siemens hält eine Beteiligung von 71 Prozent an Siemens Healthineers. Laut dem Bericht erwägt Siemens, den Erlös aus einer Abspaltung in Form einer Sonderdividende auszuzahlen. "Das dürfte am Markt gut ankommen", so ein Teilnehmer.

Als "in line" wird im Handel der am Vortag veranstaltete Pre-Close-Call von Continental (+1,8%) eingestuft. Die wichtigste Nachricht ist laut der Citigroup, dass die Jahresziele bestätigt wurden. Aufgrund der Entkonsolidierung von Aumovio rechnet Conti mit einer nicht zahlungswirksamen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Belastung.

BASF (+1,3%) wird die zwischen 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro möglicherweise früher beginnen. Dies sei abhängig von einer strategischen Entscheidung im Coatings-Geschäft mit Fahrzeugserienlacken, Autoreparaturlacken und Oberflächentechnik, die der Chemieriese noch für das laufende Quartal in Aussicht stellte. Das teilte BASF auf dem Kapitalmarkttag mit.

Wer­bung

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.633,56 +0,9% 52,35 +12,9%

Stoxx-50 4.741,11 +0,7% 32,03 +7,5%

DAX 24.282,26 +0,7% 168,64 +19,9%

MDAX 30.812,75 +1,2% 353,16 +18,3%

TecDAX 3.715,45 +1,1% 41,14 +6,8%

SDAX 17.210,97 +1,1% 187,66 +23,5%

CAC 8.034,24 +0,8% 67,29 +7,0%

SMI 12.442,61 +0,7% 82,48 +4,4%

ATX 4.686,63 -0,3% -13,09 +26,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1750 +0,1% 1,1732 1,1739 +13,4%

EUR/JPY 172,91 +0,2% 172,53 172,51 +6,6%

EUR/CHF 0,9359 +0,1% 0,9349 0,9362 -0,5%

EUR/GBP 0,8708 +0,1% 0,8702 0,8700 +5,5%

USD/JPY 147,16 +0,1% 147,05 146,95 -6,0%

GBP/USD 1,3493 +0,1% 1,3480 1,3493 +7,5%

USD/CNY 7,1147 +0,0% 7,1116 7,1092 -1,4%

USD/CNH 7,1334 +0,1% 7,1282 7,1275 -2,8%

AUS/USD 0,6621 +0,1% 0,6614 0,6609 +6,9%

Bitcoin/USD 118.558,30 +0,8% 117.616,90 117.282,00 +20,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,41 61,39 +0,0% 0,02 -13,0%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.870,37 3.865,73 +0,1% 4,64 +46,9%

Silber 47,43 47,33 +0,2% 0,10 +61,4%

Platin 1.345,57 1.329,96 +1,2% 15,61 +52,5%

Kupfer 4,93 4,88 +1,0% 0,05 +19,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 03:26 ET (07:26 GMT)

Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025BASF BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025BASF KaufenDZ BANK
13.08.2025BASF OutperformBernstein Research
06.08.2025BASF OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.09.2025BASF NeutralUBS AG
23.09.2025BASF HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.2025BASF HoldWarburg Research
15.09.2025BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025BASF ReduceBaader Bank
25.06.2025BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

