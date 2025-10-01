Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochabend nahezu unbewegt
Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Honeywell. Kaum Ausschläge verzeichnete die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 210,71 USD.
Anleger zeigten sich um 20:06 Uhr bei der Honeywell-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 210,71 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Honeywell-Aktie bei 212,79 USD. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 210,29 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,50 USD. Bisher wurden heute 513.404 Honeywell-Aktien gehandelt.
Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Honeywell-Aktie mit einem Kursplus von 15,09 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Abschläge von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 USD.
Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,35 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,58 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.
