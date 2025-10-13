Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Montagnachmittag freundlich

Kurs der Honeywell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Honeywell. Zuletzt ging es für das Honeywell-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 201,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 201,63 USD. Im Tageshoch stieg die Honeywell-Aktie bis auf 202,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,39 USD. Zuletzt wechselten 76.851 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 16,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach unten.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,50 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,36 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2025 10,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

