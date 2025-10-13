Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell zeigt sich am Abend freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Honeywell zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Honeywell konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 202,82 USD.

Um 20:03 Uhr sprang die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 202,82 USD zu. In der Spitze legte die Honeywell-Aktie bis auf 202,92 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 202,39 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 307.296 Honeywell-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,50 USD erreichte der Titel am 13.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,56 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 179,47 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 13,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,50 USD belaufen.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Honeywell am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Honeywell rechnen Experten am 22.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,55 USD in den Büchern stehen haben wird.

