Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell springt am Abend an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 221,83 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 7,4 Prozent auf 221,83 USD. Bei 222,37 USD erreichte die Honeywell-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 215,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.233.947 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2024 markierte das Papier bei 242,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 8,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 179,47 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,10 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Honeywell-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,50 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Honeywell 4,37 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 24.07.2025. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,36 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Honeywell im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Honeywell einen Gewinn von 10,53 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

