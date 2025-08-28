Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Honeywell gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 221,11 USD.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 221,11 USD. Das Tagestief markierte die Honeywell-Aktie bei 220,82 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 221,07 USD. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 58.205 Aktien.

Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Honeywell-Aktie somit 8,82 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 179,47 USD am 10.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 18,83 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

