Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben +211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
Honeywell im Fokus

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verliert am Dienstagabend

07.10.25 20:29 Uhr
Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 207,96 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
179,86 EUR 1,04 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Honeywell nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 207,96 USD. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 207,85 USD ab. Bei 208,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 237.285 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 242,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,61 Prozent hinzugewinnen. Bei 179,47 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 4,37 USD an Honeywell-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,50 USD aus.

Am 24.07.2025 äußerte sich Honeywell zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,56 USD je Aktie in den Honeywell-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

