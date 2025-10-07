Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell fällt am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 208,65 USD.
Die Honeywell-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 208,65 USD. Das Tagestief markierte die Honeywell-Aktie bei 208,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.051 Honeywell-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 242,50 USD markierte der Titel am 13.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 16,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 179,47 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 13,99 Prozent würde die Honeywell-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,50 USD. Im Vorjahr hatte Honeywell 4,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Honeywell am 24.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,45 USD, nach 2,36 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,58 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Honeywell-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Honeywell die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,56 USD je Honeywell-Aktie belaufen.
