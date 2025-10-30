DAX24.120 ±-0,0%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.708 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,99 +0,1%Gold4.003 +1,5%
Blick auf Honeywell-Kurs

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Verlusten

30.10.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Honeywell. Der Honeywell-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,3 Prozent auf 203,81 USD.

Honeywell
174,80 EUR -7,96 EUR -4,36%
Die Honeywell-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 203,81 USD. Die Honeywell-Aktie gab in der Spitze bis auf 201,79 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 206.423 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Mit Abgaben von 11,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Honeywell-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,53 USD aus.

Am 23.10.2025 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Honeywell ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Mrd. USD im Vergleich zu 9,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

