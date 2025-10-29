Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell verzeichnet am Mittwochabend Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Honeywell gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 211,14 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 211,14 USD. Die Honeywell-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,51 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 213,38 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 511.448 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,50 USD) erklomm das Papier am 13.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,85 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 179,47 USD ab. Der aktuelle Kurs der Honeywell-Aktie ist somit 15,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Honeywell-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,53 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 23.10.2025. Das EPS wurde auf 2,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,16 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 10,41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 9,73 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,65 USD je Aktie aus.

