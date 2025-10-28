DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,12 -5,1%Nas23.827 +0,8%Bitcoin96.719 -1,3%Euro1,1654 ±0,0%Öl64,25 -2,3%Gold3.951 -1,0%
So entwickelt sich Honeywell

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend mit Abschlägen

28.10.25 20:23 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Honeywell gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 213,82 USD abwärts.

Die Honeywell-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 213,82 USD. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 213,26 USD. Bei 214,55 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 369.161 Honeywell-Aktien.

Bei einem Wert von 242,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,41 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 179,47 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Honeywell-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,37 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,53 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Honeywell am 23.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,16 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,41 Mrd. USD im Vergleich zu 9,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Honeywell-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,65 USD fest.

Redaktion finanzen.net

