Aktie im Blick

Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

28.10.25 16:08 Uhr
Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Honeywell gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Honeywell-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 214,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Honeywell
183,94 EUR -1,90 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr fiel die Honeywell-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 214,40 USD ab. In der Spitze fiel die Honeywell-Aktie bis auf 213,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,55 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 139.880 Honeywell-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 11,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 179,47 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Honeywell-Aktie 16,29 Prozent sinken.

Nach 4,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,53 USD je Honeywell-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 23.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,16 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Honeywell am 29.01.2026 präsentieren.

In der Honeywell-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

mehr Analysen