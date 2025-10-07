HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Zuletzt fiel die HSBC-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 71,01 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 71,01 USD. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 71,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 24.661 HSBC-Aktien.
Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 72,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,38 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HSBC am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,90 USD je HSBC-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie
Novo Nordisk-Aktie im Visier: Analysten sehen weiterhin Potenzial
HSBC-Aktie höher: Ex-Barclays-CFO Kheraj im Rennen um Chairman-Posten
HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen
Ausgewählte Hebelprodukte auf HSBC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HSBC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
Analysen zu HSBC Holdings plc (Spons. ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC Holdings plc (Spons. ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen