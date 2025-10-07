HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HSBC. Zuletzt fiel die HSBC-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 71,01 USD ab.

Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 71,01 USD. Die Abwärtsbewegung der HSBC-Aktie ging bis auf 71,01 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,08 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 24.661 HSBC-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 72,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,38 USD, nach 3,28 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HSBC am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,90 USD je HSBC-Aktie.

