HSBC im Fokus

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend schwächer

07.10.25 20:29 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend schwächer

Die Aktie von HSBC gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die HSBC-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 70,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
12,06 EUR -0,16 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die HSBC-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 70,90 USD. Im Tief verlor die HSBC-Aktie bis auf 70,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,08 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 95.323 HSBC-Aktien den Besitzer.

Bei 72,21 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 1,85 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 38,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,28 USD an HSBC-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HSBC am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,75 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HSBC-Aktie in Höhe von 6,90 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

