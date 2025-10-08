HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC steigt am Mittwochabend

So entwickelt sich HSBC

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von HSBC. Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 71,50 USD.

Das Papier von HSBC konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 71,50 USD. Kurzfristig markierte die HSBC-Aktie bei 71,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 108.923 HSBC-Aktien.

Bei 72,21 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,99 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HSBC-Aktie derzeit noch 38,73 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,38 USD. Im Vorjahr erhielten HSBC-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HSBC-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,91 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

