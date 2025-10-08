HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HSBC. Die HSBC-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 71,50 USD.

Im New York-Handel gewannen die HSBC-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Die HSBC-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,90 USD. Bei 71,85 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 31.455 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 72,21 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,99 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Der aktuelle Kurs der HSBC-Aktie ist somit 38,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für HSBC-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,28 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,38 USD belaufen.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HSBC ein EPS von 1,75 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HSBC einen Umsatz von 36,75 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte HSBC die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HSBC-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

