HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend im Bärenmodus

09.10.25 20:24 Uhr
HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC am Abend im Bärenmodus

Die Aktie von HSBC gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die HSBC-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 6,2 Prozent auf 67,09 USD.

Der HSBC-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 6,2 Prozent auf 67,09 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HSBC-Aktie bisher bei 67,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 316.909 HSBC-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 72,21 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 43,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die HSBC-Aktie mit einem Verlust von 34,70 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HSBC seine Aktionäre 2024 mit 3,28 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,39 USD je Aktie ausschütten.

HSBC gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte HSBC 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,57 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 36,75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HSBC-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 8,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

