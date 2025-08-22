HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von HSBC. Zum Vortag unverändert notierte die HSBC-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 65,72 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:50 Uhr bei der HSBC-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 65,72 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die HSBC-Aktie bisher bei 65,79 USD. Bei 65,56 USD markierte die HSBC-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 65,67 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 21.671 HSBC-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der HSBC-Aktie. Bei 42,38 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten HSBC-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,28 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,37 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HSBC am 30.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HSBC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass HSBC im Jahr 2025 6,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

AMD-Aktie steigt: AMD hebt KI-Chippreise in Konkurrenz mit NVIDIA an - Cathie Wood kauft zu