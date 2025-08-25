DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.328 +0,1%Nas21.497 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,26 -2,2%Gold3.386 +0,6%
So bewegt sich HSBC

HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC verteidigt Stellung am Dienstagabend

26.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von HSBC zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Die HSBC-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 65,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HSBC Holdings plc
11,24 EUR -0,08 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:04 Uhr die HSBC-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 65,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die HSBC-Aktie bei 65,28 USD. In der Spitze fiel die HSBC-Aktie bis auf 64,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 64,92 USD. Von der HSBC-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 86.050 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 66,04 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HSBC-Aktie 1,16 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,38 USD am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HSBC-Aktie 35,08 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD. Im Vorjahr erhielten HSBC-Aktionäre 3,28 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 lud HSBC zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HSBC noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

HSBC dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Experten taxieren den HSBC-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

