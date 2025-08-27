HSBC Aktie News: STOXX 50 Aktie HSBC macht am Donnerstagabend Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von HSBC. Zuletzt stieg die HSBC-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 64,92 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 64,92 USD zu. Die HSBC-Aktie legte bis auf 64,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 64,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.152 HSBC-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HSBC-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 42,38 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,72 Prozent könnte die HSBC-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten HSBC-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,28 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,37 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HSBC am 30.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,24 Prozent auf 37,57 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HSBC am 28.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,85 USD je HSBC-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HSBC-Aktie

HSBC-Aktie in Rot: Gewinn bricht ein und bleibt hinter den Erwartungen

Santander-Aktie gibt nach: Banco Santander plant nach Rekordgewinn weiteren Aktienrückkauf

AMD-Aktie steigt: AMD hebt KI-Chippreise in Konkurrenz mit NVIDIA an - Cathie Wood kauft zu