IBM Aktie News: IBM behauptet sich

Kaum Ausschläge verzeichnete die IBM-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 119,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 120,25 EUR. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 119,25 EUR. Mit einem Wert von 119,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.243 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,70 EUR an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,17 EUR. Dieser Wert wurde am 22.02.2021 erreicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,67 USD je IBM-Aktie.

International Business Machines Corp. (IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.

