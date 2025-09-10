DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit Kurseinbußen

11.09.25 20:24 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 256,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
219,05 EUR 0,90 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 256,55 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die IBM-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 255,74 USD aus. Bei 257,24 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 202.562 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (296,10 USD) erklomm das Papier am 26.06.2025. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 15,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 203,04 USD fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 26,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.10.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

