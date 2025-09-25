IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Abend im Plus

So entwickelt sich IBM

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 287,62 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 287,62 USD zu. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 288,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 280,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 695.536 IBM-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.06.2025 auf bis zu 296,10 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,95 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,61 USD ab. Mit Abgaben von 29,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 236,00 USD.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 1,96 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 11,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

