IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Abend zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 4,7 Prozent.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,7 Prozent auf 280,19 USD. Bei 284,18 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 272,46 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 779.953 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.06.2025 bei 296,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 5,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 203,61 USD. Mit einem Kursverlust von 27,33 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,96 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,65 Prozent auf 16,98 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,17 USD im Jahr 2025 aus.

