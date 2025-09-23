IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochabend schwächer

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 268,74 USD.

Die Aktie verlor um 20:05 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 268,74 USD. Die Abwärtsbewegung der IBM-Aktie ging bis auf 267,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 272,62 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 193.242 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (296,10 USD) erklomm das Papier am 26.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,18 Prozent. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 24,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,70 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus.

Am 23.07.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 16,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.10.2026 dürfte IBM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

