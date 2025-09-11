Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer
So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,33 Prozent tiefer bei 22.497,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.656,02 Zählern und damit 0,366 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.573,47 Punkte).
Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 22.397,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.657,45 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,481 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 21.496,53 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, bei 19.912,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18.074,52 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,69 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22.801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 12,07 Prozent auf 1,30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,13 Prozent auf 0,56 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 132,92 USD) und Donegal Group B (+ 5,30 Prozent auf 17,27 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-26,19 Prozent auf 1,55 USD), Lifecore Biomedical (-10,70 Prozent auf 7,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-9,92 Prozent auf 21,26 USD), Amtech Systems (-6,32 Prozent auf 9,04 USD) und Innodata (-6,00 Prozent auf 69,43 USD).
Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.563.922 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,92 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: ACADIA Pharmaceuticals und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ACADIA Pharmaceuticals
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ACADIA Pharmaceuticals
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere ACADIA Pharmaceuticals News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen