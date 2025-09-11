Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Kursverlauf

So performte der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,33 Prozent tiefer bei 22.497,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.656,02 Zählern und damit 0,366 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.573,47 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 22.397,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.657,45 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,481 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 21.496,53 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2025, bei 19.912,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2024, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 18.074,52 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,69 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 22.801,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 12,07 Prozent auf 1,30 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,13 Prozent auf 0,56 USD), Intel (+ 6,41 Prozent auf 31,22 USD), Baiducom (+ 5,85 Prozent auf 132,92 USD) und Donegal Group B (+ 5,30 Prozent auf 17,27 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-26,19 Prozent auf 1,55 USD), Lifecore Biomedical (-10,70 Prozent auf 7,06 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-9,92 Prozent auf 21,26 USD), Amtech Systems (-6,32 Prozent auf 9,04 USD) und Innodata (-6,00 Prozent auf 69,43 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.563.922 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,783 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,92 Prozent, die höchste im Index.

