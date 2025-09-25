DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.113 +0,4%Nas22.338 -0,2%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1692 +0,2%Öl70,65 +1,5%Gold3.779 +0,8%
Kursentwicklung

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

26.09.25 16:10 Uhr
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 285,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IBM Corp. (International Business Machines)
244,20 EUR 4,75 EUR 1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 285,55 USD zu. Die IBM-Aktie legte bis auf 287,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 280,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 198.386 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 296,10 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 203,61 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 28,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,70 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 16,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 11,17 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

