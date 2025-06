IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Nachmittag südwärts

IBM im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 277,73 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 277,73 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 277,00 USD. Bei 278,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 89.050 IBM-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,04 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 1,88 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 167,25 USD am 15.06.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 39,78 Prozent wieder erreichen.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,75 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.04.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,93 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

