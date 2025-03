IBM im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit KursVerlusten

18.03.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 246,02 USD ab.

Das Papier von IBM befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 2,7 Prozent auf 246,02 USD ab. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 245,95 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,51 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.682 Stück gehandelt. Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 162,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 33,89 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,92 USD, nach 6,67 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 226,67 USD. Am 29.01.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,55 Mrd. USD – ein Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 17,38 Mrd. USD erwirtschaftet hatte. Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,71 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Handel in New York: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag fester Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

