IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag in Rot

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 259,96 USD abwärts.

Die IBM-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 259,96 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 259,53 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,77 USD. Zuletzt wechselten via New York 58.912 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 269,10 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 3,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,55 USD am 04.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,75 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,67 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je IBM-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie verdient. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von IBM veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

