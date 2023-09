IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 147,12 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 147,12 USD. Das bisherige Tagestief markierte IBM-Aktie bei 146,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,43 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 71.118 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,11 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,55 USD ab. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 27,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.535,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,57 USD je IBM-Aktie.

