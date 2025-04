IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 6,7 Prozent auf 229,10 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 6,7 Prozent auf 229,10 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 224,45 USD. Bei 230,37 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 637.592 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 266,30 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 162,65 USD am 03.05.2024. Mit einem Kursverlust von 29,00 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,76 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 29.01.2025 vor. Das EPS belief sich auf 3,15 USD gegenüber 3,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,83 USD fest.

