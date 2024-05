IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Freitagnachmittag an

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 171,29 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 171,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 171,98 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 171,48 USD. Zuletzt wurden via New York 63.928 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 16,28 Prozent wieder erreichen. Am 26.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 125,01 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 37,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,81 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Am 24.04.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,46 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von IBM rechnen Experten am 16.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,93 USD in den Büchern stehen haben wird.

